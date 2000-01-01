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Саар: после моей победы Нетаниягу станет президентом 24.12 07:27   MIGnews.com

Саар: после моей победы Нетаниягу станет президентом

Саар: после моей победы Нетаниягу станет президентом

За три дня до праймериз в Ликуде Гидеон Саар заявил, что будет добиваться назначения Биньямина Нетаниягу президентом.

Саар, обращаясь к избирателям Ликуда, провозгласил: Если вы дадите мне власть в четверг… и я буду избран председателем Ликуда, то я буду добиваться того, чтобы Биньямина Нетаниягу избрали президентом на выборах, которые должны пройти через полтора года”.

Сара добавил, что на этом посту Нетаниягу “получит возможность использовать свои дипломатические таланты и вносить вклад в международный статус Израиля”.

Саар также сообщил, что “Нетаниягу является, несомненно, одним из величайших политиков мира”. Тем не менее, Саар добавил: мы оказались в очень болезненной ситуации. Со страной, уже год запертой в тупике, необходимо сделать выводы”.


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