24.12 21:33 MIGnews.com

Эрдан официально встал на сторону Нетаниягу

חברות וחברים יקרים, ביום חמישי תומכים בראש הממשלה לראשות הליכוד: pic.twitter.com/PYE7dhTUND — גלעד ארדן Gilad Erdan (@giladerdan1) December 24, 2019

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Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан поддержал кандидатуру Биньямина Нетаниягу на праймериз в "Ликуде".Об этом он заявил в своем видеообращении, обнародованном в Twitter."В этот четверг в "Ликуде" пройдут выборы председателя, которые пробудили партию и доказали, что она является демократическим движением. Как член военно-политического кабинета, я знаю, перед какими громадными вызовами стоит Израиль – иранская угроза, Международный суд в Гааге, усиление террористических организаций", – сказал Эрдан.Он подчеркнул, что пришел к выводу: "Нетаниягу — человек, наиболее подходящий для того, чтобы продолжить руководство "Ликудом" и страной"."Я призываю всех проголосовать за него на выборах в четверг", – резюмировал он.