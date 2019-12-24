Эрдан официально встал на сторону Нетаниягу

Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан поддержал кандидатуру Биньямина Нетаниягу на праймериз в "Ликуде".
Об этом он заявил в своем видеообращении, обнародованном в Twitter.
"В этот четверг в "Ликуде" пройдут выборы председателя, которые пробудили партию и доказали, что она является демократическим движением. Как член военно-политического кабинета, я знаю, перед какими громадными вызовами стоит Израиль – иранская угроза, Международный суд в Гааге, усиление террористических организаций", – сказал Эрдан.
Он подчеркнул, что пришел к выводу: "Нетаниягу — человек, наиболее подходящий для того, чтобы продолжить руководство "Ликудом" и страной".
"Я призываю всех проголосовать за него на выборах в четверг", – резюмировал он.