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Ликуд : Гидеон Саар - минимум лояльности, максимум диверсии 24.11 09:22   MIGnews.com

Ликуд : Гидеон Саар - минимум лояльности, максимум диверсии

Партия Ликуд выпустила заявление в связи с интервью Гидеона Саара. призвавшего к проведению праймериз.

В заявлении говорится: “Печально, что во в то время, когда премьер-министр защищает страну на всех фронтах и работает на то, чтобы сохранить правление Ликуда, Гидеон Саар, как всегда, демонстрирует минимум лояльности и максимум подрывной деятельности”.

Несмотря на подобную официально высказанную позицию, Ликуд якобы пришел в полное смятение после заявлений Саара - если верить сообщениям в израильских СМИ.

Высокопоставленный сановник Ликуда заявил в интервью порталу ynet: “В Ликуде очень неспокойно. Вопрос в том, перерастет ли это в акции. До вчерашнего дня было ощущение, что существует больше лояльности в отношении лидера, нежели партии. Мы должны посмотреть, что из всего этого получится”.

Несмотря на то, что никто более вслух не поддержал Саара, несколько важных сановников Ликуда также отказались издавать заявления в поддержку Нетаниягу, что расценивается прессой как “молчаливый мятеж”. Среди этих сановников - министр безопасности Гилад Эрдан, спикер Кнессета Юли Эдельштейн и бывший мэр Иерусалима Нир Баркат.


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