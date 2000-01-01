24.11 08:02 MIGnews.com

Саар: Нет попытки государственного переворота

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Видный сановник Ликуда Гидеон Саар дал интервью Рине Мацлиах, в котором обрушился с тяжелой критикой на лидера своей партии, Биньямина Нетаниягу.Саар заявил: “Нет попытки государственного переворота. Это - неточно. Безответственно делать подобные заявления. Это вредит государственному подходу Ликуда. Цель этого - не реформировать, но сокрушить правоохранительную иерархию”.Саар добавил:” Вы не можете назвать решение юридического советника правительства попыткой государственного переворота”.Саар добавил, что подобные заявления “ведут к хаосу в стране”, и что “эта отрава демонизирует секции населения”.Саар указал на то, что нет легальных препятствий к тому, чтобы Нетаниягу продолжал исполнять обязанности премьер-министра, но есть препятствия политические: “В ходе двух предшествующих выборов, Нетаниягу не смог сформировать правительство. Его полностью поддерживали все мы - несмотря на то, что он допустил ошибки, вроде роспуска Кнессета в мае. Что, кто-то может поверить в то, что третьи, четвертые, пятые или шестые выборы помогут ему создать правительство? Или этот политический кризис продолжится, или мы потеряем власть в пользу наших соперников”.С точки зрения Саара, единственный путь к спасению - праймериз в Ликуде: “Я призываю премьер-министра: позвольте ранние праймериз, позвольте свободное соревнование, найдите выход из этого политического кризиса, который, как вы сами говорите превратил нас в глобальное посмешище. Если мы организуем ранние праймериз , мы получим демократический результат и мы сможем с легкостью сформировать правительство национального единства”.