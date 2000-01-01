Ганц: Нетаниягу доведет до гражданской войны

Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц призвал сановников Ликуда сформировать с ним коалицию и предупредил, что деятельность премьер-министра Биньямина Нетаниягу может привести к разжиганию гражданской войны.
Ганц провозгласил: "Лидеры Ликуда, настало время, чтобы ваш голос был услышан. Последние дни и недели не оставили никаких сомнений - Нетаниягу рискует разжечь гражданскую войну между нами".
Ганц добавил: "Я вас уважаю, и я приглашаю вас к партнерству. Даже если мы и не во всем согласны, вы, как я и мои друзья, разделяете сионистские ценности на партнерство и единство. Это время отложить ваши страхи и угрозы в сторону, и возглавить марш всего израильского общества к излечению".
Ганц обрушился с тяжелой критикой на Нетаниягу: “Никто из прежних лидеров, ни правые, ни левые даже и не осмелился подумать, что государство принадлежит им, или что оно не может существовать без них, никто из них не смел подумать обратить брата против брата, подстрекать брата против брата, и призывать так явно причинить вред брату”.
Далее Ганц повторил стандартное обвинение левых в том, что Нетаниягу косвенно виновен в убийстве премьер-министра Ицхака Рабина : “Кто-то кто возглавил тяжелую и болезненную кампанию против премьер-министра Ицхака Рабина, которая закончилась национальной катастрофой, должен знать, что опасные слова могут закончиться смертоносными пулями. Истинный патриот не должен граждан Израиля заложниками своих легальных битв”.
Ганц завершил свое выступление так: “Я требую, чтобы он признал свое поражение на выборах, признал решение юридической системы, глав которой он сам назначил, и я требую, чтобы он признал решение большинства народа, требующего его отставки ради того, чтобы он мог защитить свою невиновность в суде”.