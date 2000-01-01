24.11 07:14 MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу доведет до гражданской войны

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Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц призвал сановников Ликуда сформировать с ним коалицию и предупредил, что деятельность премьер-министра Биньямина Нетаниягу может привести к разжиганию гражданской войны.Ганц провозгласил: "Лидеры Ликуда, настало время, чтобы ваш голос был услышан. Последние дни и недели не оставили никаких сомнений - Нетаниягу рискует разжечь гражданскую войну между нами".Ганц добавил: "Я вас уважаю, и я приглашаю вас к партнерству. Даже если мы и не во всем согласны, вы, как я и мои друзья, разделяете сионистские ценности на партнерство и единство. Это время отложить ваши страхи и угрозы в сторону, и возглавить марш всего израильского общества к излечению".Ганц обрушился с тяжелой критикой на Нетаниягу: “Никто из прежних лидеров, ни правые, ни левые даже и не осмелился подумать, что государство принадлежит им, или что оно не может существовать без них, никто из них не смел подумать обратить брата против брата, подстрекать брата против брата, и призывать так явно причинить вред брату”.Далее Ганц повторил стандартное обвинение левых в том, что Нетаниягу косвенно виновен в убийстве премьер-министра Ицхака Рабина : “Кто-то кто возглавил тяжелую и болезненную кампанию против премьер-министра Ицхака Рабина, которая закончилась национальной катастрофой, должен знать, что опасные слова могут закончиться смертоносными пулями. Истинный патриот не должен граждан Израиля заложниками своих легальных битв”.Ганц завершил свое выступление так: “Я требую, чтобы он признал свое поражение на выборах, признал решение юридической системы, глав которой он сам назначил, и я требую, чтобы он признал решение большинства народа, требующего его отставки ради того, чтобы он мог защитить свою невиновность в суде”.