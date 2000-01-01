24.11 19:55 MIGnews.com

Нетаниягу решил с Кацем, стоит ли проводить праймериз

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Вечером, 24 ноября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и председатель "Ликуда" Хаим Кац провели встречу.По данным The Times of Israel, они подтвердили предложение отменить праймериз для партии.Они решили собрать комитет 5 декабря, чтобы отменить предварительные выборы для списка кандидатов "Ликуда" в Кнессет перед ожидаемым третьим раундом в следующем году.Уточняется, что это решение не относится к вопросу о досрочных выборах главы партии, на которых настаивал Гидеон Саар.