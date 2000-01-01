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Саар официально потребовал созыва праймериз Ликуда 24.11 10:45   MIGnews.com

Саар официально потребовал созыва праймериз Ликуда

Гидеон Саар официально обратился с требованием к главе центрального комитета Ликуда Хаиму Кацу с требованием о проведении праймериз - до истечения 21-дневного срока, отведенного по закону Кнессетом на формирование правительства.

Саар предлагает, чтобы праймериз были проведены в течение ближайших двух недель.

Саар указывает на то, что сам премьер-министр Биньямин Нетаниягу всего несколько дней назад заявил, что проведение третьих за год выборов является свидетельством “безумия системы”.

Саар указал на то, что в 2002 году праймериз в Ликуд были организованы в течение трех недель - при том, что количество лиц располагающих тогда правом голоса в три раза превышало нынешнее .

Саар уверяет, что речь о “хорошей для партии и для государства идее”.

Между тем, депутат Кнессета от Ликуда Нир Баркат предложил ввести пост временно исполняющего обязанности председателя Ликуда - на случай. Если Нетаниягу будет вынужден уйти. Временно исполняющий обязанности будет располагать всеми полномочиями главы партии.


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