24.11 10:45 MIGnews.com

Саар официально потребовал созыва праймериз Ликуда

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Гидеон Саар официально обратился с требованием к главе центрального комитета Ликуда Хаиму Кацу с требованием о проведении праймериз - до истечения 21-дневного срока, отведенного по закону Кнессетом на формирование правительства.Саар предлагает, чтобы праймериз были проведены в течение ближайших двух недель.Саар указывает на то, что сам премьер-министр Биньямин Нетаниягу всего несколько дней назад заявил, что проведение третьих за год выборов является свидетельством “безумия системы”.Саар указал на то, что в 2002 году праймериз в Ликуд были организованы в течение трех недель - при том, что количество лиц располагающих тогда правом голоса в три раза превышало нынешнее .Саар уверяет, что речь о “хорошей для партии и для государства идее”.Между тем, депутат Кнессета от Ликуда Нир Баркат предложил ввести пост временно исполняющего обязанности председателя Ликуда - на случай. Если Нетаниягу будет вынужден уйти. Временно исполняющий обязанности будет располагать всеми полномочиями главы партии.