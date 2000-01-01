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Арье Дери хвалит Бени Ганца 24.10 09:52   MIGnews.com

Арье Дери хвалит Бени Ганца

Министр внутренних дел Арье Дери и лидер религиозной партии ШАС в интервью телеканалу КАН рассказал о своем отношении к Бени Ганцу.

Дери сказал: “Бени Ганц - настоящий человек еврейской традиции. Он вынужден идти по дорожке светского правительства национального единства из-за того, что мандаты убежали к Либерману. Я ему так и сказал - это верно, что вы давали обещания. но избиратель не предоставил вам возможности сформировать правительство в одиночку. Если правительство единства не будет сформировано, нам, к сожалению, придется снова идти на выборы”.


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