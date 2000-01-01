24.10 07:12 MIGnews.com

Авихай Мандельблитт, единственная надежда Бени Ганца

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Журналист газеты Гаарец Йоси Вертер опубликовал “анализ” политической ситуации, сложившейся после передачи мандата на формирование правительства лидеру Кахоль Лаван Бени Ганцу.Прошло 11 лет и пять выборов с тех пор, как правительство поручили формировать кому-то иному, нежели Биньямину Нетаниягу. Президенты, начальники Генштаба, главы Центробанка, судьи Верховного Суда приходили и уходили - но Нетаниягу оставался.Ритуал был оборван в ночь на четверг человеком, чей приход в политику год назад не породил больших надежд. Вертер сообщает: Даже люди, которые не могут себе вообразить сносную жизнь без Нетаниягу обязаны признать, что Бени Ганц выглядел вполне по премьерски (или по президенстки, если брать американские аналогии). Он уделил должное внимание всем сегментам израильского общества - ультраортодоксам, к которым он обещал относиться как к братьям, арабам, друзам, геям и правым. После многих лет клеветы, подстрекательства, разделения и систематического распространения ненависти, разница в языке и видении с человеком, который снова не сумел организовать правительство была освежающей”.В речи Ганца на церемонии - два ясных послания. Первое - угроза Нетаниягу - народ покарает его, если он поставит свои личные и юридические интересы выше общего благосостояния (то есть, продолжит настаивать на том, что он будет первым премьером в ротационном правительстве). И второе - приглашение стратегическому партнеру, Авигдору Либерману и повторение призыва последнего к созданию “либерального правительства национального единства”. Либерман является скалой, на которую придется опереться любому политику, назначенному на должность премьера. Ганц также обратится к Аводе-Гешер, партнеру в любом возможном правительстве, которое он сформирует.Ганц пообещал ghbyznm “непростые решения” в течение 28 ближайших дней ради формирования правительства. Возможно, он согласиться вести переговоры с Ликудом. даже если тот будет продолжать настаивать на том, что говорит от имени 55 правых депутатов. Но он не пойдет на компромисс по вопросу о премьерстве. Даже если бы он этого захотел, три других партнера в руководстве Кахоль Лаван - Яир Лапид, Моше Яалон и Габи Ашкенази не дадут ему этого сделать.Лидеры Кахоль Лаван не рассчитывают на прорыв в течение ближайших 28 дней. Большинство политиков предполагает, что на него можно рассчитывать только по истечении срока мандата Ганца 20 ноября. Если и после этого не возникнет новое правительство, следует ждать новых выборов.Вертер завершает свой опус следующим пассажем: “Правительство меньшинства, о котором так много говорили в последние недели, существует только на бумаге. Его шансы минимальны, его каденция будет короткой, горькой и разочаровывающей. И поскольку маловероятно, что правый блок развалится в ближайшие 28 дней, есть только один человек, который может передать Ганцу правительство - юридический советник правительства Авихай Мандельблитт”.