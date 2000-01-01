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Уда подтвердил, что встретится с Ганцем | Фото:24.10 22:30   MIGnews.com

Уда подтвердил, что встретится с Ганцем

Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, получивший мандат на формирование правительства, 28 октября проведет встречу с депутатами Кнессета Амиром Перецем и Орли Леви-Абукасис.

Как сообщает The Times of Israel, лидер "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда также подтвердил, что придет на переговоры на следующей неделе.

"Мы еще не подтвердили дату, но разумно предположить, что встреча состоится во вторник (29 октября,- ред.). Мы определим время и дату встречи в воскресенье", – сказал Уда.

Ранее он призвал Ганца сформировать правительство меньшинства, в которое войдут арабские партии. Уда предположил, что это будет "смелый шаг" со стороны лидера "Кахоль Лаван".


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