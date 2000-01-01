24.10 13:02 MIGnews.com

Айман Уда: Ганц отменит закон против арабского строительства

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Радио Галей ЦАХАЛ сообщает, что Айман Уде остался доволен беседой с лидером Кахоль Лаван Бени Ганцем.Уда сообщил: В Кахоль Лаван готовы пойти на серию уступок относительно закона Каменец, усилившего наказания за незаконное строительство”.Закон получил название имени одного из его инициаторов - заместителя юридического советника правительства Эреза Каменец. Закон предусматривает ужесточение экономических санкций в отношении нарушителей строительного законодательства и наложение на них крупных штрафов без предварительного расследования.Объединенный Арабский Список утверждает, что закон направлен специфически против арабских граждан и требует его отмены - в качестве одного из условий поддержки правительства Бени Ганца.