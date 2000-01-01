24.10 12:03 MIGnews.com

"Бени Ганц устал от эго Яира Лапида"

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В израильской прессе указывают на некоторые аспекты речи Бени Ганца, произнесенной после вручения ему мандата на формирование правительства, которые, с точки зрения журналистов могут послужить индикацией грядущего раскола в Кахоль Лаван.Ганц, среди прочего, предупредил: “Кто бы не втянул страну в третьи выборы - будет выброшен из политической системы. Я принимал тяжелые решения в прошлом, я принимал непростые решения в минувшем году. И я готов к тяжелым решения в ближайшие дни. Я и мои друзья к этому готовы. У нас есть места для любого, у кого национальный интерес - выше личного. Всем найдется место в правительстве. Я не намерен разбазаривать время на чьи-то эго”.Газета Исраэль Ха Йом утверждает, со слов высокопоставленных источников в Кахоль Лаван, что этот пассаж направлен, в первую очередь против Яира Лапида. Сановник в партии говорит: “Людям может показаться, что эти слова адресованы Нетаниягу, но на самом деле ганц имеет в виду Лапида, и Яир очень хорошо это понимает”.Другой сановник говорит: “Бени сыт по горло эго Яира. Он хочет сформировать правительство и стать премьер-министром. Он осознает, что Лапид тянет Кахоль Лаван назад когда речь заходит о правительстве национального единства. У Лапида - аллергия на Нетаниягу, а в Кахоль Лаван хотят вести переговоры с Ликудом, и во главе Ликулда сейчас стоит Нетаниягу, и потому договариваться надо с ним. Возникла возможность для Кахоль Лаван сменить правительство, и если Лапид этого не понимает и не откажется от своего эго, он подтолкнет Израиль к третьим выборам. Эта возможность тогда будет утрачена из-за Лапида. Ему важно понять, что Ганц говорит, обращаясь к нему - и поддержать Ганца”.Официально Кахоль Лаван с гневом отверг вышеизложенную версию. Партия заявила: Это — еще одна ложь. За созданием которой нет никаких оснований. Ганц и Лапид едины, координируют свои действия . Они пришли вместе к этому моменту — вопреки всем предсказаниям и некрологам".