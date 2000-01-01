24.09 17:41 MIGnews.com

СМИ: "Кахоль Лаван" пытается раздробить правый блок

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Люди из ближайшего окружения председателя победившей на недавних парламентских выборах партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца якобы вышли на лидеров правых и ультраортодоксальных сил, прошедших по итогам голосования в Кнессет, чтобы рассказать о том, как Биньямин Нетаниягу проигнорировал их интересы на встрече, посвященной формированию нового правительства.Об этом сообщает "Аруц Шева" со ссылкой на собственные источники в политических кругах."Нетаниягу ни разу о вас не вспомнил на встрече и собирается предать", - цитирует издание представителей "Кахоль Лаван", которые пытаются рассорить "Ликудом" с его партнерами.Кроме того, по итогам переговоров, один из представителей «Кахоль Лаван» выразил мнение, что у действующего премьера нет серьезных намерений добиться единства в Кнессете.В свою очередь многолетний премьер-министр Израиля сразу же после встречи с оппонентом созвонился с лидерами соответствующих партий и сообщил им свою версию диалога с главой "Кахоль Лаван" и подтвердил свою лояльность правому блоку, который собирается выступать на любых переговорах по формированию коалиции и, соответственно, правительства единым фронтом.