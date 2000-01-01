Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Для предотвращения роспуска Кнессета не хватило 6 голосов 24.06 10:05   MIGnews.com

Для предотвращения роспуска Кнессета не хватило 6 голосов

По мнению представителей оппозиционной партии, избежать сентябрьских выборов можно лишь в случае, если действующий премьер-министр уйдет из политики.

В партиях "Ликуд" и "Кахоль Лаван" опровергли информацию о тайных переговорах по сбору голосов для отмены сентябрьских выборов в Кнессет.

Отметим, накануне "12-й канал" сообщил, что для достижения цели двум крупнейшим партиям были необходимы голоса 80 из 120 депутатов. Таким образом, "Ликуд" Биньямина Нетаниягу смог бы создать "правительство единства" с "Кахоль Лаван" Бени Ганца, предотвратив вторые за год выборы.

В конце мая Кнессет проголосовал за роспуск и назначил на 17 сентября новые выборы, после того как в апреле Нетаниягу не смог сформировать коалицию. В свою очередь "Кахоль Лаван" отверг любое политическое сотрудничество с "Ликудом" из-за обвинений в коррупции против премьер-министра.

Кроме того, Нетаниягу даже не пытался завоевать доверие у центристской оппозиционной партии, обещая сформировать правое правительство, хотя безуспешно пытался заманить в коалицию левоцентристскую партию "Авода".

Тем временем, члены других политических сил заявляли, что "Кахоль Лаван " и "Ликуд" пытались их склонить к поддержке отмены выборов. Однако им удалось собрать лишь 74 голоса из 80 необходимых, сообщает 12-й канал со ссылкой на собственные источники в Кнессете.

"Есть только один вариант отменить выборы – Нетаниягу выбывает из политической жизни, чтобы заняться своими правовыми проблемами, а "Кахоль Лаван" возглавляет правительство", – сказано в пресс-релизе партии.

Чиновник «Ликуда» также заявил журналистам, что ему ничего неизвестно о таких мерах.

Напомним, попытки Нетаниягу сформировать большинство в Кнессете провалились после того, как Авигдор Либерман отказался присоединиться к коалиции.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:12
Москва учтет интересы Ирана на встрече в Иерусалиме
11:03
Арабы поворачиваются спиной к своей религии
10:35
Встреча с советником Президента США по нацбезопасности
09:15
Слухи о сговоре Ликуда и Кахоль Лаван
08:29
Фракция НДИ потребовала уволить гендиректора Кнессета
07:30
Автобус въехал в группу протестующих харедим
07:20
Два израильских брата арестованы за взлом крипто-биржи
06:49
Саудовская Аравия: Убитые и раненые после атаки хути
02:28
Нашествие крыс: Елизавета II покинула Букингемский дворец
01:17
В Калифорнии выбрали самую некрасивую собаку
00:18
Револьвер легендарного Ван Гога нашел своего покупателя
23:45
Завершился русскоязычный педагогический семинар ЕНФ-ККЛ
23:41
Новый гаджет заставит почувствовать вас «собакой Павлова»
23:21
Ученые предупреждают о "главном враге" здоровья
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus