24.06 10:05 MIGnews.com

Для предотвращения роспуска Кнессета не хватило 6 голосов

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По мнению представителей оппозиционной партии, избежать сентябрьских выборов можно лишь в случае, если действующий премьер-министр уйдет из политики.В партиях "Ликуд" и "Кахоль Лаван" опровергли информацию о тайных переговорах по сбору голосов для отмены сентябрьских выборов в Кнессет.Отметим, накануне "12-й канал" сообщил, что для достижения цели двум крупнейшим партиям были необходимы голоса 80 из 120 депутатов. Таким образом, "Ликуд" Биньямина Нетаниягу смог бы создать "правительство единства" с "Кахоль Лаван" Бени Ганца, предотвратив вторые за год выборы.В конце мая Кнессет проголосовал за роспуск и назначил на 17 сентября новые выборы, после того как в апреле Нетаниягу не смог сформировать коалицию. В свою очередь "Кахоль Лаван" отверг любое политическое сотрудничество с "Ликудом" из-за обвинений в коррупции против премьер-министра.Кроме того, Нетаниягу даже не пытался завоевать доверие у центристской оппозиционной партии, обещая сформировать правое правительство, хотя безуспешно пытался заманить в коалицию левоцентристскую партию "Авода".Тем временем, члены других политических сил заявляли, что "Кахоль Лаван " и "Ликуд" пытались их склонить к поддержке отмены выборов. Однако им удалось собрать лишь 74 голоса из 80 необходимых, сообщает 12-й канал со ссылкой на собственные источники в Кнессете."Есть только один вариант отменить выборы – Нетаниягу выбывает из политической жизни, чтобы заняться своими правовыми проблемами, а "Кахоль Лаван" возглавляет правительство", – сказано в пресс-релизе партии.Чиновник «Ликуда» также заявил журналистам, что ему ничего неизвестно о таких мерах.Напомним, попытки Нетаниягу сформировать большинство в Кнессете провалились после того, как Авигдор Либерман отказался присоединиться к коалиции.