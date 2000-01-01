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`По крайней мере 119 членов Кнессета не хотят выборов` 24.06 09:41   MIGnews.com

"По крайней мере 119 членов Кнессета не хотят выборов"

Влиятельный функционер Ликуда Мики Зоар дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.

Зоар, инициировавший закон о роспуске Кнессета после того, как не удалось заключить коалиционное соглашение с Авигдором Либерманом и фракцией НДИ заявил, что большинство членов Кнессета не поддерживают его роспуска. Причиной, по его словам, является перспектива того, что “мандаты будут разделены иначе”.

Зоар прокомментировал скандальную публикацию о том, что его собственная партия вела переговоры с оппозиционным блоком Кахоль Лаван о предотвращении роспуска Кнессета. Зора сообщил: "Я узнал об этом как и вы – через прессу, но в качестве главы организационного комитета я могу сказать, что такое будет не просто сделать. Необходимо квалифицированное большинство".

Зоар продолжил: "С юридической точки зрения вероятность такого поворота очень мала. Я могу сказать, что по меньшей мере 119 членов Кнессета не хотят этих выборов. Общественность разочарована и зла из-за этих выборов, навязанных нам Либерманом”.


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