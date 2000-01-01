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Выборы будут отменены из-за “Ликуда” и “Кахоль Лавана” ? 24.06 09:15   MIGnews.com

Курсируют слухи о сговоре Ликуда и Кахоль Лаван

По сообщениям израильских СМИ, поскольку Нетаниягу не смог сформировать правящую коалицию в начале этого месяца, планировалось собрать 80 голосов депутатов для отмены закона о роспуске Кнессета. Из-за такого шага также автоматически отменяются запланированные выборы.

Однако представитель партии Ликуд опроверг это заявление, заявив Times of Israel, что ему ничего неизвестно об таких планах.

Кахоль Лаван также опроверг сообщение, заявив, что выборы могут быть отменены, если Нетаниягу выпадет из политической жизни, а Кахоль Лаван возглавит коалиционное правительство.

Согласно заявлениям СМИ, Нетаниягу и Бенни Ганц лично не участвуют ни в каких переговорах по поводу коалиционного правительства.


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