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Лапид: Биби знал что проиграет, пытался не допустить выборов 24.06 14:27   MIGnews.com

Лапид: Биби знал о проигрыше и пытался не допустить выборов

Высшие представители партии Кахоль Лаван опровергли слухи о том, что они пытались, вместе с верхушкой Ликуда, не допустить повторных выборов  в Кнессет.

Глава фракции Кахоль Лаван в Кнессете Ави Ниссенкорн заявил: “Выборы будут, это – еще один спин от Нетаниягу с тем, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем, дефицита и стагнации. Мы выступаем за стабильное правительство, за правительство единства, но не за коррумпированное правительство во главе с Нетаниягу".

Лидер партии Яир Лапид заявил: “Единственное объяснение патетической попытки Биби предотвратить выборы в последний момент – он понимает, что проиграет. Есть только одна возможность не допустить выборов – Нетаниягу уходит в отставку и разбирается со своими юридическими проблемами”.


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