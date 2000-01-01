24.06 14:27 MIGnews.com

Лапид: Биби знал о проигрыше и пытался не допустить выборов

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Высшие представители партии Кахоль Лаван опровергли слухи о том, что они пытались, вместе с верхушкой Ликуда, не допустить повторных выборов в Кнессет.Глава фракции Кахоль Лаван в Кнессете Ави Ниссенкорн заявил: “Выборы будут, это – еще один спин от Нетаниягу с тем, чтобы отвлечь внимание от насущных проблем, дефицита и стагнации. Мы выступаем за стабильное правительство, за правительство единства, но не за коррумпированное правительство во главе с Нетаниягу".Лидер партии Яир Лапид заявил: “Единственное объяснение патетической попытки Биби предотвратить выборы в последний момент – он понимает, что проиграет. Есть только одна возможность не допустить выборов – Нетаниягу уходит в отставку и разбирается со своими юридическими проблемами”.