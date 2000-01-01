24.02 09:57 MIGnews.com

Нетаниягу: чуждые элементы используют коронавирус

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Различные заинтересованные силы, в том числе и из-за рубежа, пытаются использовать тему распространения смертоносного китайского коронавируса в Израиле для достижения своих политических целей.Такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, сообщает интернет-издание Haaretz."Всевозможные элементы, в том числе иностранные, могут таким образом вмешиваться в выборы. Мы заинтересованы в том, чтобы это прекратить", - подчеркнул премьер.По его словам, к этой задаче будут привлечена полиция и службу безопасности ШАБАК.В свою очередь министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил, что ложные сообщения о распространении смертоносной эпидемии могут существенно повлиять на явку избирателей."Есть опасения, что вирус повлияет на голосование, когда некто пытается нарушить чистоту выборов. Они могут распространять фейковые новости, которые повлияют на явку в определенных областях. Это – уголовное преступление. Полиция готовится, не позволить злоупотребление этой темой"», - подчеркнул Эрдан.Тем временем пресс-служба партии "Кахоль Лаван" пожаловалась на массовые фейки о новом коронавирусе, распространяемые в регионах с высокой поддержкой лидера партии Бенни Ганца.Источники в "Кахоль Лаван" рассказали о планах противодействия таким сообщениям, якобы распространяемых активистами "Ликуда". Так, будут сформированы некие "патрули", которые будут ходить по домам избирателей и убеждать их посетить голосование, не веря сообщениям о вирусе.