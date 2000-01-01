Нетаниягу: чуждые элементы используют коронавирус

Различные заинтересованные силы, в том числе и из-за рубежа, пытаются использовать тему распространения смертоносного китайского коронавируса в Израиле для достижения своих политических целей.
Такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, сообщает интернет-издание Haaretz.
"Всевозможные элементы, в том числе иностранные, могут таким образом вмешиваться в выборы. Мы заинтересованы в том, чтобы это прекратить", - подчеркнул премьер.
По его словам, к этой задаче будут привлечена полиция и службу безопасности ШАБАК.
В свою очередь министр внутренней безопасности Гилад Эрдан заявил, что ложные сообщения о распространении смертоносной эпидемии могут существенно повлиять на явку избирателей.
"Есть опасения, что вирус повлияет на голосование, когда некто пытается нарушить чистоту выборов. Они могут распространять фейковые новости, которые повлияют на явку в определенных областях. Это – уголовное преступление. Полиция готовится, не позволить злоупотребление этой темой"», - подчеркнул Эрдан.
Тем временем пресс-служба партии "Кахоль Лаван" пожаловалась на массовые фейки о новом коронавирусе, распространяемые в регионах с высокой поддержкой лидера партии Бенни Ганца.
Источники в "Кахоль Лаван" рассказали о планах противодействия таким сообщениям, якобы распространяемых активистами "Ликуда". Так, будут сформированы некие "патрули", которые будут ходить по домам избирателей и убеждать их посетить голосование, не веря сообщениям о вирусе.