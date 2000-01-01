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Ямина: правый блок возможен, нужно мобилизоваться | Фото:24.02 15:08   MIGnews.com

Ямина: 61 мандат возможен

По итогам предстоящих выборов в Кнессет все еще может быть сформирована коалиция правых партий, если большинство их электората придет на участки для голосования.

Об этом заявил один из представителей партии "Ямина" Офир Софер в интервью изданию Arutz Sheva

По его словам, все будет зависеть от того, придет ли большинство избирателей, поддерживающих правые силы, на выборы.

"Правые должны выходить на улицы и массово голосовать. Четверные выборы совершенно не обязательны. Любой, кто неравнодушен и мотивирован понимает, что эти выборы могут стать решающими. Избиратели вообще-то понимают это, но, в конце концов, усталость берет верх, а наша задача – вывести их из этой ситуации, иначе результаты голосования могут быть не такими, на которые мы рассчитываем", - подчеркнул Софер.

По его словам, блоку правых партий есть из-за чего расстраиваться, однако при этом нельзя опускать руки, а необходимо и дальше усердно работать.

"Действительно, не все идеально, и не все довольны, но у нас есть "Сделка века" президента США Дональда Трампа, и только мы сможем его реализовать, предварительно сформировав правое правительство", - отметил депутат.


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