24.02 17:14 MIGnews.com

Лапид: хватит сдерживаться, нужно жестко ответить Газе

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Армия обороны Израиля должна прекратить себя сдерживать и нанести мощный удар в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа.Об этом заявил второй номер блока "Кахоль Лаван" Яир Лапид, в интервью изданию "Израиль Хайом".По его словам, ЦАХАЛ утратил способность превентивной профилактики от подобных угроз со стороны террористических организаций, базирующихся в секторе Газа.Кроме того, Лапид коснулся и предстоящих в 2020 году выборов президента Соединенных Штатов Америки, где демократ Берни Сандерс считается одним из лидеров предвыборной гонки после уверенного выступления на первых праймериз.Рост поддержки Сандерса, уверен Лапид – тревожный знак, учитывая частую критику израильской политики.Один из лидеров "Кахоль Лаван" подчеркнул, что готов пользоваться американской помощью в отношении Иерусалима, однако вмешиваться в демократические процессы США он не намерен и оставляет этот вопрос на усмотрение американских избирателей.