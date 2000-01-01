24.02 07:48 MIGnews.com

Опрос: "Ликуд" впервые обходит "Кахоль Лаван"

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Рейтинг партии "Ликуд" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу впервые превысил этот показатель у главных конкурентов по выборам в Кнессет – партии Бенни Ганца "Кахоль Лаван".Результаты соответствующего опроса опубликованы интернет-изданием Arutz Sheva.Так, согласно результатам опроса, проведенного вечером воскресения, 23 февраля, если бы выборы состоялись в этот день, партия Нетаниягу могла бы рассчитывать на 34 места в парламенте, тогда как "Кахоль Лаван" получили бы на одно место меньше.Кроме того, в Кнессет также прошли бы 13 депутатов от "Объединенного арабского списка", 10 от "Авода-Гешер-Мерец", ШАС и "Яадут ха-Тора" получили бы по 8 мест в Кнессете, а "Ямина" и "Наш дом Израиль" – по семь.Прогнозируется, что Otzma далеко не достигнет порога в 3,25%, и в настоящее время набирает только 1,5% голосов.В свою очередь издание "Кан" также провело собственный опрос, согласно которому "Ликуд" действительно претендует на победу, однако получит недостаточное количество мест, чтобы сформировать коалицию.Так, если бы выборы состоялись в воскресение, 23 февраля, "Ликуд" получил бы 35 мест, "Кахоль Лаван" – 34, "Арабский список" – 14, "Авода-Гешер-Мерец" – 9, ШАС – 8 мест, а " Яадут ха-Тора " и Исраэль Бейтену по 7.В итоге, потенциальная правая коалиция может рассчитывать на 56 мест, а левые и арабы – на 57.