24.02 12:59 MIGnews.com

НДИ-наш единственный выбор

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«Что тот Биньямин, что этот»- название пьесы Бертольда Брехта (интересно, читала ли его Мири Регев?) «Что тот солдат, что этот» тут к месту не только потому, что Биньямин – это полное имя как Бени, так и Биби. Нетаниягу и Ганца сближает еще кое-что более важное.Лидеры партии Ликуд и блока «Кахоль-лаван» - «близнецы-братья» по характеру своего отношения к репатриантам, русскоязычным израильтянам, и всему комплексу проблем этой общины. И они – что тот, что другой – солдаты не только по своему армейскому прошлому, но и по тому, что после выборов неизбежно поступают на службу к ультраортодоксальным партиям.И эти два момента в их политике приоритетов находятся совсем рядом.Первый из Биньяминов – Нетаниягу -- вспоминает о русскоязычных израильтянах только перед выборами. И всегда это - неуклюжие попытки выдать присутствие в списке Ликуда двух-трех высокопоставленных политиков, давно не ассоциирующихся с общиной выходцев из бывшего СССР, а также горсточки активистов-перебежчиков из других партий, за внимание и заботу о «русской улице». Назавтра после выборов «русские» для Биби перестают существовать, про этих избирателей можно забыть до следующего предвыборного фарса.Но такой номер никогда не проходит у «царя Биби» с ультраортодоксами. Его связь с ними материальна и прочна, а зависимость от них - неизбежна. Предводители «харедим» ни за что не позволят ему ослушаться и не отдать их пастве большой кусок бюджетного пирога. Ведь без вечного союза с партией ШАС и блоком «Яхадут ха-Тора» Биньямину Нетаниягу не приходится даже помышлять о коалиции и посте главы правительства.И уж конечно, Дери, Лицман, Гафни и «примкнувший к ним» главный сефардский раввин Йосеф, не скрывающие своей, граничащей с ненавистью, неприязни к русскоязычным гражданам Израиля, не позволят Биби выполнить хотя бы один из посулов, звучавших на предвыборных ликудовских сходках с «русскими». Чтобы даже малая толика средств, которые можно урвать для ешив и ешиботников, досталась «русским» пенсионерам? За такое «солдат» Биньямин Нетаниягу может поплатиться всем! Да он и не собирался, и не собирается этого делать…Второй Биньямин – Ганц -- тоже давно готов попасть в зависимость от «харедим». Даже его мизерный политический опыт подсказывает ему, что ради создания узкой коалиции придется-таки встать перед ними навытяжку и взять под козырек. Бывалым шантажистам, политикам-ультраортодоксам не составит труда вынудить Ганца щедро субсидировать их электорат, чаще всего – в ущерб остальным секторам общества.Ясно, что одной из главных обделенных групп населения будут русскоязычные израильтяне, выходцы из бывшего СССР, и их дети. Это сегодня Бени Ганц козыряет беззастенчиво списанными у партии «Наш дом Израиль» пунктами своей программы. Тут вам и развитие строительства социального жилья, и решение пенсионной проблемы репатриантов 90-х, и разрушение «стеклянного потолка» - карьерное продвижение выходцев из репатриантских семей. Но как только лидеры блока «Кахоль-лаван» прогнутся под ультраортодоксальные партии и сядут в одно правительство с их министрами, обещания, данные «русским», не будут стоить даже бумаги, на которой они были написаны. Социальное жилье моментально заменится возведением бесплатных городов и районов для «харедим», увеличение дохода пожилых людей – многомиллиардным субсидированием ешив, забота о сохранении молодых кадров – потворством уклонистам от службы в ЦАХАЛе. В сущности, Бени Ганц все это уже успел пообещать ультраортодоксам еще несколько месяцев тому назад, когда призывал их заполнить своими требованиями подписанный им «белый лист». Ничего подобного лидер «бело-голубых» не предложил бы «русским» даже в бреду!Знакомый девиз из 90-х – «Не дадим обмануть себя дважды!» видоизменился как за минувшие десятилетия, так и только за один прошедший год. Не дать обмануть себя трижды – это значит решительно отказать в своем голосе манипуляторам, какими показывают себя перед русскоязычными избирателями так называемые «большие» партии.Но этот свой единственный голос нужно отдать с умом и по справедливости.У репатриантов 1990-2000-х годов есть только один адрес и одна надежда – это партия Наш дом Израиль, и ее надо наделить той силой, какая необходима для борьбы за интересы русскоязычной общины.– это твердые обещания, становящиеся реальными достижениями в интересах репатриантов.– это заслон перед лезущими во власть вымогателями и тянущимися к государственному бюджету захребетниками и уклонистами.– это государственное подход ко всему, что важно и дорого Израилю – от реальной безопасности, экономической стабильности и до соблюдения общественного равноправия, благополучия всех граждан.– это гарантия стабильности власти, залог правильного выбора и распределения приоритетов.Голосуя за НДИ и наделяя эту партию силой, вы опускаете занавес на сцене, где идет политический спектакль «Что тот Биньямин, что этот», и открываете реальные жизненные горизонты – для себя и своей страны! Сделайте это 2 марта 2020 года!На правах рекламы.