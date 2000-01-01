Жена убийцы Рабина потребовала снять Авода с выборов
Жена убийцы премьер-министра Ицхака Рабина Лариса Трембовлер (Амир) обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой отстранить возглавляемую Амиром Перецем партию "Авода" т мартовских выборах.
Как известно, Трембовлер возглавляет партию "Мишпат цедек", от которой она и подала соответствующее требование, передает "Аруц Шева" со ссылкой на "Едиот Ахронот".
Жена Амира аргументировала ходатайство тем, что альянс партия "Авода-Гешер-Мерец" отрицает "право Израиля на существование", а также "поддерживает вооруженное сопротивление" против еврейского государства.
Более того, уточняется в заявлении, "партия готова отказаться от израильского суверенитета на Храмовой горе".
Совсем недавно Трембовлер подала заявление о регистрации собственной партии "Мишпат Цедек".