Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Жена убийцы Рабина потребовала снять Авода с выборов | Фото:24.01 14:11   MIGnews.com

Жена убийцы Рабина потребовала снять Авода с выборов

Жена убийцы премьер-министра Ицхака Рабина Лариса Трембовлер (Амир) обратилась в Центральную избирательную комиссию с просьбой отстранить возглавляемую Амиром Перецем партию "Авода" т мартовских выборах.

Как известно, Трембовлер возглавляет партию "Мишпат цедек", от которой она и подала соответствующее требование, передает "Аруц Шева" со ссылкой на "Едиот Ахронот".

Жена Амира аргументировала ходатайство тем, что альянс партия "Авода-Гешер-Мерец" отрицает "право Израиля на существование", а также "поддерживает вооруженное сопротивление" против еврейского государства.

Более того, уточняется в заявлении, "партия готова отказаться от израильского суверенитета на Храмовой горе".

Совсем недавно Трембовлер подала заявление о регистрации собственной партии "Мишпат Цедек".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:09
Ольмерт: Израиль ждет кровопролитие из-за Нетаниягу и Трампа
14:59
Коронавирус не пугает: китаянка полакомилась летучей мышью  
14:42
Огненный террор: из Газы прилетел взрывоопасный "подарок"
14:27
Ночь в Доме Джульетты в Вероне стала реальностью
13:56
США запрещают выдачу иранцам торгово-инвестиционных виз
13:40
Мама из Силиконовой долины ищет мега няню
13:23
Опрос: разрыв между Кахоль Лаван и Ликуд становится больше
13:10
Кремль о помиловании Иссахар: пусть сама просит
12:55
Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля
12:39
Никаких переговоров с Ираком о выводе войск США пока нет
12:27
В Болгарии заподозрили российских дипломатов в шпионаже
12:09
Мэр Эфрата: мирный план не нанесет ущерб Израилю
11:56
Брэд Питт едва не получил самую известную роль Киану Ривза
11:42
Саудовская Аравия готова к диалогу с Ираном
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus