24.01 13:23 MIGnews.com

Опрос: разрыв между Кахоль Лаван и Ликуд становится больше

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Если бы выборы состоялись сегодня, "Кахоль Лаван" получила бы на три места в Кнессете больше, чем "Ликуд".Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного институтом Midgam по заказу издания Walla!.Так, согласно исследованию, "Кахоль Лаван" получила бы 35 мест, "Ликуд" – 32. "Объединенный Арабский Список" – 13, альянс партий "Авода-Гешер-Мерец" – 9.В свою очередь, ШАС, "Ямина" и партия Авигдора Либермана получили бы по 8 мест каждая. А "Яадут а-Тора" может рассчитывать на 7 мест.А решившая баллотироваться в одиночку "Оцма Йехудит" не переступает электоральный барьер. Таким образом, правый блок может рассчитывать на 55 мест, а левый – на 57.