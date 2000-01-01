Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Опрос: разрыв между Кахоль Лаван и Ликуд становится больше | Фото:24.01 13:23   MIGnews.com

Опрос: разрыв между Кахоль Лаван и Ликуд становится больше

Если бы выборы состоялись сегодня, "Кахоль Лаван" получила бы на три места в Кнессете больше, чем "Ликуд".

Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного институтом Midgam по заказу издания Walla!.

Так, согласно исследованию, "Кахоль Лаван" получила бы 35 мест, "Ликуд" – 32. "Объединенный Арабский Список" – 13, альянс партий "Авода-Гешер-Мерец" – 9.

В свою очередь, ШАС, "Ямина" и партия Авигдора Либермана получили бы по 8 мест каждая. А "Яадут а-Тора" может рассчитывать на 7 мест.

А решившая баллотироваться в одиночку "Оцма Йехудит" не переступает электоральный барьер. Таким образом, правый блок может рассчитывать на 55 мест, а левый – на 57.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:40
Мама из Силиконовой долины ищет мега няню
13:10
Кремль о помиловании Иссахар: пусть сама просит
12:55
Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля
12:39
Никаких переговоров с Ираком о выводе войск США пока нет
12:27
В Болгарии заподозрили российских дипломатов в шпионаже
12:09
Мэр Эфрата: мирный план не нанесет ущерб Израилю
11:56
Брэд Питт едва не получил самую известную роль Киану Ривза
11:42
Саудовская Аравия готова к диалогу с Ираном
11:32
Владимир Зеленский провел встречу с Нетаниягу
11:18
В США мать задушила детей после того, как спела колыбельную  
11:00
ЦАХАЛ усилил уровень готовности: что произошло
10:42
Опрос: что думают израильтяне по поводу аннексии
10:21
Вирус-убийца в Китае: власти пошли на крайние меры
10:00
"Уничтожить евреев": вандалы подожгли мечеть в Бейт-Сафафе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus