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Новый опрос: `Кахоль Лаван` лидирует | Фото:23.11 07:37   MIGnews.com

Новый опрос: "Кахоль Лаван" лидирует

Согласно опросу службы новостей "Хадашот 13", партия "Кахоль-Лаван" набрал бы 36 мандатов, опеределив "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу на три мандата, если бы выборы проходили сегодня.

Опрос проводился на основе решения юридического советника правительства Авихая Мандельблита предъявить обвинения Нетаниягу по всем трем делам.

Объединенный арабский список получает 13 мандатов, партия НДИ – 8 мандатов, "Ха Ямин ха- адаш", ШАС и "Яадут а-Тора" – по 6 мандатов, Союз правых партий, "Авода" и Демократический союз – по 4 мандата. По итогам, ни одна фракция снова не набирает достаточного количества голосов для формирования узкого правительства.


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