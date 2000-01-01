23.11 21:35 MIGnews.com

Ганц назвал условие для создания правительства единства

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Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу согласиться на создание правительства национального единства.Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel.Так, "Кахоль Лаван" согласен войти в коалицию, при условии, что ее лидер первым займет кресло премьер-министра, пока Нетаниягу будет решать свои проблемы с Фемидой.Кроме того, Ганц призвал лидеров «Ликуда» предотвратить третьи выборы, которых, по его словам, хочет только Нетаниягу. Источники в партии также сообщают, что в случае замены Нетаниягу во главе "Ликуда", Ганц готов уступить новому лидеру партии первенство в очереди.