Ганц назвал условие для создания правительства единства
Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу согласиться на создание правительства национального единства.
Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel.
Так, "Кахоль Лаван" согласен войти в коалицию, при условии, что ее лидер первым займет кресло премьер-министра, пока Нетаниягу будет решать свои проблемы с Фемидой.
Кроме того, Ганц призвал лидеров «Ликуда» предотвратить третьи выборы, которых, по его словам, хочет только Нетаниягу. Источники в партии также сообщают, что в случае замены Нетаниягу во главе "Ликуда", Ганц готов уступить новому лидеру партии первенство в очереди.