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Ганц назвал условие для создания правительства единства | Фото:23.11 21:35   MIGnews.com

Ганц назвал условие для создания правительства единства

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу согласиться на создание правительства национального единства.

Об этом сообщает интернет-издание The Times of Israel.

Так, "Кахоль Лаван" согласен войти в коалицию, при условии, что ее лидер первым займет кресло премьер-министра, пока Нетаниягу будет решать свои проблемы с Фемидой.

Кроме того, Ганц призвал лидеров «Ликуда» предотвратить третьи выборы, которых, по его словам, хочет только Нетаниягу. Источники в партии также сообщают, что в случае замены Нетаниягу во главе "Ликуда", Ганц готов уступить новому лидеру партии первенство в очереди.


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