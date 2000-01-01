23.11 21:00 MIGnews.com

Уже больше половины израильтян хотят отставки Нетаниягу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Более половины населения Израиля считает, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен покинуть свой пост после предъявления обвинений.За такой вариант развития событий высказались 56% опрошенных, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post.В то время как 35% респондентов считают, что он ни в коем случае не должен покидать свой пост, еще 9% еще не определились со своей позицией по этому вопросу.Отметим, если бы выборы состоялись уже сегодня, крупнейшей партией Кнессета вновь был бы "Кахоль Лаван" с 36 местами, получив на два мандата больше, чем на предыдущих выборах. "Ликуд", в свою очередь, получил бы 33 места, улучшив свой показатель на один мандат.Блоки также останутся более или менее неизменными: левый блок получит 57 мест, а правый - 55.Опрос был проведен среди 749 респондентов, 148 из которых – жители сектора Газа.