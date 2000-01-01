23.11 16:59 MIGnews.com

"Ликуд готовится к жизни после Нетаняигу"

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Израильские СМИ утверждают, что депутаты и высокопоставленные функционеры партии Ликуд “осознали, что эра Нетаниягу подходит к концу”.Указанные члены, в разговорах за закрытыми дверями, сообщают, что он “больше не будет править Ликудом”, а они “должны спасти партию из его рук”.Указанные функционеры уверяют, что даже если им будут предложены министерские посты - они от них откажутся, ибо подобное назначение может причинить вред их дальнейшей политической карьере.13-1й канал израильского ТВ опубликовал опрос, согласно которому 56% израильтян полагают, что Нетаниягу больше не может быть премьер-министром. 35% полагают, что он может остаться на этой должности, и 9% заявили, что не знают, как ответить на этот вопрос.Кахоль Лаван, если бы выборы проходили сегодня, набрал бы 36 мандатов, определив "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу на три мандата.Объединенный арабский список получает 13 мандатов, партия НДИ – 8 мандатов, "Ха Ямин ха- Хадаш", ШАС и "Яадут а-Тора" – по 6 мандатов, Союз правых партий, "Авода" и Демократический союз – по 4 мандата. По итогам, ни одна фракция снова не набирает достаточного количества голосов для формирования узкого правительства.Таким образом, у левоцентристского блока набирается 57 мандатов, у правого - 55. Это соответствует результатам сентябрьских выборов.Между тем, телеканал КАН сообщает о том, что в Ликуде “не исключают возможности того, что Нетаниягу будет освобождено от своих обязанностей”. Те же источники сообщают о том, что функционеры Ликуда “сделают все ради того, чтобы не допустить новых выборов”.Между тем, лидер Кахоль Лаван Бени Ганц заявил: “Это очень важно, и мы все должны принимать это в расчет. В Государстве Израиль есть закон, и каждый гражданин равен перед ним. Я хочу выразить свою поддержку работникам правоохранительной системы - продолжайте бесстрашной выполнять ваш долг”.Ганц также заверил избирателей: "Несмотря на то, что я вернул мандат, я продолжают работать над созданием коалиционного правительства. Я продолжаю усилия по получения большинства в Кнессете с тем, чтобы предотвратить выборы".Ганц также заявил, что он взял на себя ответственность и не принял тех условий создания правительства национального единства, которые диктовал ему Ликуд - после “консультаций” с руководящим квартетом Кахоль Лаван - Яиром Лапидом, Моше Яалоном и Габи Ашкенази.