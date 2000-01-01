Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Ликуд готовится к жизни после Нетаняигу` 23.11 16:59   MIGnews.com

"Ликуд готовится к жизни после Нетаняигу"

Израильские СМИ утверждают, что депутаты и высокопоставленные функционеры партии Ликуд  “осознали, что эра Нетаниягу подходит к концу”.

Указанные члены, в разговорах за закрытыми дверями, сообщают, что он “больше не будет править Ликудом”, а они “должны спасти партию из его рук”.

Указанные функционеры уверяют, что даже если им будут предложены министерские посты - они от них откажутся, ибо подобное назначение может причинить вред их дальнейшей политической карьере.

13-1й канал израильского ТВ опубликовал опрос, согласно которому 56% израильтян полагают, что Нетаниягу больше не может быть премьер-министром. 35% полагают, что он может остаться на этой должности, и 9% заявили, что не знают, как ответить на этот вопрос.

Кахоль Лаван, если бы выборы  проходили сегодня, набрал бы 36 мандатов, определив "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаниягу на три мандата. 

Объединенный арабский список получает 13 мандатов, партия НДИ – 8 мандатов, "Ха Ямин ха- Хадаш", ШАС и "Яадут а-Тора" – по 6 мандатов, Союз правых партий, "Авода" и Демократический союз – по 4 мандата. По итогам, ни одна фракция снова не набирает достаточного количества голосов для формирования узкого правительства.

Таким образом, у левоцентристского блока набирается 57 мандатов, у правого - 55. Это соответствует результатам сентябрьских выборов.

Между тем, телеканал КАН сообщает о том, что в Ликуде “не исключают возможности того, что Нетаниягу будет освобождено от своих обязанностей”. Те же источники сообщают о том, что функционеры Ликуда “сделают все ради того, чтобы не допустить новых выборов”.

Между тем, лидер Кахоль Лаван Бени Ганц заявил: “Это очень важно, и мы все должны принимать это в расчет. В Государстве Израиль есть закон, и каждый гражданин равен перед ним. Я хочу выразить свою поддержку работникам правоохранительной системы - продолжайте бесстрашной выполнять ваш долг”.

Ганц также заверил избирателей: "Несмотря на то, что я вернул мандат, я продолжают работать над созданием коалиционного правительства. Я продолжаю усилия по получения большинства в Кнессете с тем, чтобы предотвратить выборы".

Ганц также заявил, что он взял на себя ответственность и не принял тех условий создания правительства национального единства, которые диктовал ему Ликуд - после “консультаций” с руководящим квартетом Кахоль Лаван - Яиром Лапидом, Моше Яалоном и Габи Ашкенази.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:15
ХАМАС стал резко терять популярность: названа причина
16:42
Саша Барон Коэн резко раскритиковал политику соцсетей  
16:10
ХАМАС: обвинение в адрес Нетаниягу поднимает моральный дух
15:40
Мощный взрыв прогремел в Сирии: минимум 10 погибших
15:06
Китай засылает шпионов в Гонконг, Тайвань и Австралию
14:38
Вице-президент Ирана угрожает соседним странам
14:17
Около Димоны перевернулся квадроцикл с ребенком
13:54
Иордания: отношения с Израилем хуже, чем когда-либо
13:12
Iran TV: эти ракеты уничтожат цели Израиля за семь минут
12:48
Израиль послал прозрачное сообщение Ирану, Сирии и России
11:12
В полицейском участке в Колумбии прогремел взрыв
10:21
Преступник обстрелял магазин в Нацерете
09:15
Мусульманка заступилась за еврея и его сына в метро Лондона
08:29
Прогноз погоды в Израиле на 23 ноября
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus