23.10 08:36 MIGnews.com

Опрос: равенство блоков, выборы ничего не изменят

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Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного вечером 22 октября 13-м каналом израильского ТВ, новые выборы ничего не изменят на политической карте Израиля, и не приведут к выходу из нынешнего тупика.По данным опроса, Кахоль Лаван останется крупнейшей партией Кнессета. Она получит 33-34 мандата. Ликуд может по-прежнему рассчитывать на 33 мандата.Объединенный Арабский Список снова получит 13 мест в Кнессете, а Наш Дом Израиль - восемь.Опрос предсказывает, что ШАС потеряет два мандата - и может рассчитывать лишь на семь вместо нынешних девяти. Яадут А-Тора получит то же количество мандатов, что и сегодня - семь.Альянс Авода-Гешер потеряет один мандат и останется лишь с пятью депутатскими местами. Блок Ихуд Леуми-Еврейский Дом может рассчитывать на пять мандатов в новом Кнессете. Ха Ямин Ха Хадаш Нафтали Беннета и Аелет Шакед может рассчитывать на четыре мандата.Также четыре мандата получит союз Мерец и Эхуда Барака - Демократический лагерь.Вместе, Ликуд и религиозные партии получат 56 мест в Кнессете. Либерман сохранит свой статус - силы, которая решит судьбу коалиционных переговоров.Опрос проводился Камилем Фухсом. Опрошены 706 респондентов. Погрешность составляет 4,1%.