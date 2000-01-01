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Опрос: равенство блоков, выборы ничего не изменят 23.10 08:36   MIGnews.com

Опрос: равенство блоков, выборы ничего не изменят

Согласно данным опроса общественного мнения, проведенного вечером 22 октября 13-м каналом израильского ТВ, новые выборы ничего не изменят на политической карте Израиля, и не приведут к выходу из нынешнего тупика.

По данным опроса, Кахоль Лаван останется крупнейшей партией Кнессета. Она получит 33-34 мандата. Ликуд может по-прежнему рассчитывать на 33 мандата.

Объединенный Арабский Список снова получит 13 мест в Кнессете, а Наш Дом Израиль - восемь.

Опрос предсказывает, что ШАС потеряет два мандата - и может рассчитывать лишь на семь вместо нынешних девяти. Яадут А-Тора получит то же количество мандатов, что и сегодня - семь.

Альянс Авода-Гешер потеряет один мандат и останется лишь с пятью депутатскими местами. Блок Ихуд Леуми-Еврейский Дом может рассчитывать на пять мандатов в новом Кнессете. Ха Ямин Ха Хадаш Нафтали Беннета и Аелет Шакед может рассчитывать на четыре мандата.Также четыре мандата получит союз Мерец и Эхуда Барака - Демократический лагерь.

Вместе, Ликуд и религиозные партии получат 56 мест в Кнессете. Либерман сохранит свой статус - силы, которая решит судьбу коалиционных переговоров.

Опрос проводился Камилем Фухсом. Опрошены 706 респондентов. Погрешность составляет 4,1%.


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