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Опрос: Ганца воспринимают больше премьером, чем Нетаниягу | Фото:23.10 08:42   MIGnews.com

46% израильтян предпочитают Ганца в качестве премьера

Опрос общественного мнения показал, что "Кахоль Лаван" во главе с Бенни Ганцем получила бы 34 места в Кнессете в случае проведения очередных выборов, а "Ликуд" – 33.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Объединенный Арабский Список" получил бы 13 мест, а НДИ – 8. Религиозные партии "Дегель а-Тора" и ШАС могли бы получить по 7 мест в Кнессете каждая, в то время как "Авода" – 5, "Ямина" и "Мерец" по 4. Оба блока остаются в патовой ситуации на 56 мест.

Опрос также показал, что Ганца больше поддерживают, чем Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра, если правительство единства будет сформировано.

37% опрошенных считают, что именно Нетаниягу будет виноват, если назначат еще одни выборы. А 30% считают, что оба лидера "Кахоль Лаван" и "Ликуд" будут виноваты. 21% респондентов утверждают, что будут обвинять Ганца только в том выборов, в то время как 8% никого не собираются обвинять, а 4% не знают, что на это ответить.

На вопрос о том, кого они хотели бы видеть премьер-министром, 46% опрошенных заявили - Бени Ганца. 40% хотят в качестве премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и 14% не могут определиться со своим выбором.


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