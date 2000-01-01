46% израильтян предпочитают Ганца в качестве премьера

"Объединенный Арабский Список" получил бы 13 мест, а НДИ – 8. Религиозные партии "Дегель а-Тора" и ШАС могли бы получить по 7 мест в Кнессете каждая, в то время как "Авода" – 5, "Ямина" и "Мерец" по 4. Оба блока остаются в патовой ситуации на 56 мест.
Опрос также показал, что Ганца больше поддерживают, чем Биньямина Нетаниягу на посту премьер-министра, если правительство единства будет сформировано.
37% опрошенных считают, что именно Нетаниягу будет виноват, если назначат еще одни выборы. А 30% считают, что оба лидера "Кахоль Лаван" и "Ликуд" будут виноваты. 21% респондентов утверждают, что будут обвинять Ганца только в том выборов, в то время как 8% никого не собираются обвинять, а 4% не знают, что на это ответить.
На вопрос о том, кого они хотели бы видеть премьер-министром, 46% опрошенных заявили - Бени Ганца. 40% хотят в качестве премьер-министра Биньямина Нетаниягу, и 14% не могут определиться со своим выбором.