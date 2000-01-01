23.10 07:09 MIGnews.com

"Выборов не будет, правый и левый блоки развалятся"

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Влиятельный член Ликуда Давид Битан дал интервью 12-му каналу израильского ТВ и выступил с неожиданными прогнозами.Битан полагает, что давление на политиков принесет свои плоды: “Я думаю, что по окончании периода в 21 день блоки не будут выглядеть так, как сегодня , и тогда станет возможным сформировать правительство”.Битна отказался назвать “слабое звено” в правом блоке, но намекнул, что есть и “другие возможности” формирования коалиции.Битан заявил: “Я верю в то, что все блоки развалятся - и левый блок, и правый. Я верю в то, что правительство будет сформировано в 21 день - не в 28. Так будет потому, что все находятся под давлением. Также больше не будет блоков. Каждый будет готов сделать что-то ради того, чтобы не допустить выборов”. На вопрос о том, что политики могут сделать для достижения этой цели Битан ответил: Я не хочу делать ставок - и я не хочу никому давать идей”.Битан добавил: “Сегодня существует такой же левый блок, как и правый - только никто о нем не говорит - Иветт и Кахоль Лаван. Через 21 день этих блоков не будет, с обеих сторон. И тогда станет возможным сформировать правительство без всяких проблем”.Битан утверждает, что Ликуд уже говорит с Ганцем: “Мы уже ему звонили, назначали встречу. Он ничего не хотел слышать, потому что он желал дойти до этой ситуации, до этого дня, когда ему поручат формирование правительства. Мы придем. Совершенно очевидно, что мы придем, но я скажу, что ему не удастся сформировать правительство, если не следовать формуле президента”.Битан сообщил, что существуют “другие возможности” сформировать правительство: “У нас есть другие идеи и я думаю. нам удастся построить квадратуру круга - гораздо лучше, чем раньше. Но сначала они должны согласиться. Это решение, которое может привести к коалиции с ротацией”.Неделю назад правые партии подписали соглашение о том, что не присоединятся к правительству меньшинства Бени Ганца при поддержке правых партий. Лидеры правых партий также дали обязательство вступить только в правительство во главе с Биньямином Нетаниягу.Сегодня, 23 октября , лидер Кахоль Лаван Бени Ганц получит мандат на формирование правительства. Предполагается, что он обратится к Нетаниягу в попытке сформировать коалиционное правительство. Он также намерен выслушать коалиционные требования других фракций. Главная цель Ганца - сформировать ротационное правительство, в котором он займет должность премьер-министра первым. При этом Ликуд будут принуждать к подобному варианту угрожая формированием правительства меньшинства.