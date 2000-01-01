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Арабский Список: не все поддержали Ганца | Фото:23.09 10:00   MIGnews.com

Объединенный Арабский Список: не все поддержали Ганца

Три из четырех фракций в "Объединенном Арабском Списке" одобрили кандидатуру Бенни Ганца на пост Премьер-министра, четвертая – написала письмо президенту Реувену Ривлину о своем несогласии с выдвижением лидера "Кахоль Лаван".

По данным "Аруц Шева", после совместного голосования "Балад" не отправила своего представителя на встречу с Президентом в воскресенье.

Уточняется, что ее представители не собираются рекомендовать на пост Премьера ни Ганца, ни Биньямина Нетаниягу.

Из-за этого у Ганца остаются только 54 рекомендации, после того как еще две партии, как ожидается, официально поддержат его кандидатуру в понедельник. В то же время Нетаниягу может получить 55 рекомендаций.


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