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Горовиц обозвал Нетаниягу `недостойным` | Фото:23.09 14:29   MIGnews.com

Горовиц обозвал Нетаниягу "недостойным"

Глава "Демократического лагеря" Ницан Горовиц видит в кресле Премьер-министра Израиля лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.

Как сообщает "Аруц Шева", свое выступление перед Президентом Реувеном Ревлином он начал с нападок на Биньямина Нетаниягу.

"Мы не сомневаемся, что он не заслуживает того, чтобы быть Премьер-министром, и поэтому мы рекомендуем Бени Ганца. Нетаниягу должен отойти в сторону и позволить кому-то другому стать во главе правительства. Мы хотели бы быть частью правительства перемен, а не правительства Нетаниягу", – сказал Горовиц.

Он добавил, что продолжение правления Нетаниягу "угрожает израильской демократии", потому что любой, кто выступает с критикой в его адрес, моментально объявляется врагом. "Уголовные расследования заставили его начать атаку на судебную систему и правоохранительные органы", – сказал Горовиц.


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