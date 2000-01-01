Глава "Демократического лагеря" Ницан Горовиц видит в кресле Премьер-министра Израиля лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.
Как сообщает "Аруц Шева", свое выступление перед Президентом Реувеном Ревлином он начал с нападок на Биньямина Нетаниягу.
"Мы не сомневаемся, что он не заслуживает того, чтобы быть Премьер-министром, и поэтому мы рекомендуем Бени Ганца. Нетаниягу должен отойти в сторону и позволить кому-то другому стать во главе правительства. Мы хотели бы быть частью правительства перемен, а не правительства Нетаниягу", – сказал Горовиц.
Он добавил, что продолжение правления Нетаниягу "угрожает израильской демократии", потому что любой, кто выступает с критикой в его адрес, моментально объявляется врагом. "Уголовные расследования заставили его начать атаку на судебную систему и правоохранительные органы", – сказал Горовиц.