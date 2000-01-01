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Перец: пришло время перемен для Израиля | Фото:23.09 13:02   MIGnews.com

Перец: Пришло время перемен для Израиля

Бывший министр обороны Израиля, лидер партии "Авода" Амир Перец заявил, что ранее обязался не вступать в переговоры с Премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Такой ответ он дал Президенту Реувену Ривлину во время консультаций 23 сентября.

"Мы обязались не вступать в переговоры с Нетаниягу и обязались не вступать в возглавляемое им правительство. Но мы не бойкотируем "Ликуд", – подчеркнул он.

По словам Переца, для его партии важно изменить социальную направленность. "Мы встречались с представителями различных партий, и наше решение – однозначно. Мы думаем, что пришло время поменять израильский истеблишмент, и поэтому рекомендуем Бени Ганца в качестве Премьер-министра. Мы надеемся, что он возьмет на себя задачу, которую государству Израиль нужно решить в первую очередь", – отметил Перец.


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