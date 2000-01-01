Ривлин продолжил консультации: все подробности

В понедельник, 23 сентября, в 10:00 стартовал второй раунд консультаций с президентом Реувеном Ривлином по поводу кандидата, который возглавит работу по формированию следующего правительства.
Встречи назначены со следующими партиями: "Яадут А-Тора", "Ямина", "Авода", "Демократический союз".
Первыми в резиденцию президента прибыли представители "Яадут А-Тора". Заместитель министра здравоохранения Израиля Яаков Лицман сказал: "Мы порекомендуем того, кого обещали в ходе избирательной кампании".
Накануне, Президент встретился с представителями пяти партий. "Кахоль Лаван" и "Объединенный Арабский Список" выдвинули кандидатуру Ганца, "Ликуд" поддержал Нетаниягу. Представители ШАС также дали рекомендацию Нетаниягу, а в "Исраэль Бейетену" и вовсе отказались кого-либо поддерживать.
Президент должен выбрать человека, который будет ответственным за формирование будущей коалиции.
Уже после консультаций Ривлин пригласит кандидатов на получение мандата для формирования правительства.