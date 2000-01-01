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Суд Ликуда одобрил союз с Кулану 23.06 17:31   MIGnews.com

Суд Ликуда одобрил союз с Кулану

Суд Ликуда во главе с адвокатом Михаэлем Кляйнером отклонил ряд петиций против решений секретариата Ликуда относительно формирования списка Ликуда для 22-го Кнессета.

В узком большинстве из трех судей против двух суд отклонил ходатайство против соглашения с партией Кулану, которое предусматривало четыре места для представителей партии.

Кроме того, суд отклонил ходатайства, поданные против отмены голосований по партийным спискам, заявив при этом, что Конституция Ликуда не предусматривает ситуацию двух избирательных кампаний, столь близких друг к другу.

Аналогичным образом, суд отклонил ходатайство Пинхаса Идана, который стремился вернуть его на 19-е место в списке Ликуда для 22-го Кнессета и ходатайство Яакова Бен Саадона, который утверждал, что он должен быть 19-м в списке.

Однако суд постановил, что решения о включении дополнительных кандидатов в список, если они будут приняты, потребуют одобрения Центрального комитета партии.


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