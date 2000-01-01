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Айелет Шакед раскрыла будущие политические секретные сделки 23.06 15:49   MIGnews.com

Айелет Шакед раскрыла будущие политические секретные сделки

Тайна о политическом будущем бывшего министра юстиции Айелет Шакед распространилась в минувшие выходные, когда она сказала группе своих сторонников WhatsApp, что за кулисами происходит много, что не было известно общественности.

Шакед первоначально стремилась баллотироваться с Ликудом на выборах 17 сентября, но премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался дать ей зарезервированное место. С тех пор она поддерживала связь с Союзом правых партий и Ха Ямин Ха Хадаш, а также ухаживала за лидером Наш дом Израиль Авигдором Либерманом.

Когда сторонник новых правых написал в группе WhatsApp, что Шакед вредит себе, слишком долго ожидая решения, она дала показательный ответ.

«Я не в ожидании, несмотря на то, что думают люди», - написала она в группе Sayeret Shaked. «Идут политические процессы, которые должны быть завершены спокойно».

Шакед написала своим сторонникам в группе в субботу вечером, попросив их оставаться терпеливыми.

«Соберитесь с силами, потому что беспорядок начнется в короткие сроки», - написала она. «На данный момент кампания еще не началась. Обещаю сообщить вам, как только наше направление станет более понятным».

Глава Союза правых партий Рафи Перец предложил Шакед второе место в списке. Ее соратники сказали, что она будет настаивать на том, чтобы возглавить список, потому что опросы показали, что она принесет списку больше мандатов.

Новый правый лидер Нафтали Беннетт собрал сторонников в четверг. Шакед, которая была второй в новом правом списке, который не переступил порог на выборах 9 апреля, не пришла на встречу. Еще одна встреча активистов Ха Ямин Ха Хадаш назначена на среду в Тель-Монде.


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