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Йехуда Глик исключен из Ликуда 22.12 18:49   MIGnews.com

Йехуда Глик исключен из Ликуда

Израильские СМИ сообщают о том, что бывший депутат Кнессета от партии Ликуд Йехуда Глик исключен из партии.

Глик был членом Ликуда на протяжении 20 лет.

Глик не фигурирует в предвыборных списках, опубликованных Ликудом накануне праймериз.

Ранее Глик заявил, что поддержит на выборах кандидатуру Гидеона Саара.

Ликуд опроверг заявления Глика, заявив. что тот не исключен из партии.

Глик заявил, что не может найти свое имя в списке членов партии. Ранее с подобными заявлениями выступили несколько других членов Ликуда, поддержавших Саара.


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