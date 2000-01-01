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Раввин: Бенетт, Шакед и Смотрич должны объединиться | Фото:22.12 13:01   MIGnews.com

Раввин: Бенетт, Шакед и Смотрич должны объединиться

Раввин Залман Меламед призвал "Ха Ямин ха Хадаш" и "Ихуд Леуми" объединиться к мартовским выборам.

"Я думаю, что Нафтали Бенетт, Айелет Шакед и Бецалель Смотрич – лучший и правильный союз. Это – три человека, которые в последние несколько лет продемонстрировали свое истинное лидерство. Айелет Шакед не соблюдает заповеди, зато Нафтали Бенетт соблюдает, а Бецалель Смотрич является религиозным – вместе они смогут создать большое движение", – сказал он в интервью "Аруц Шева".

По его словам, религиозный сионизм должен быть объединен во всех его различных формах, поскольку "все они стремились к Торе Израиля, Земле Израиля и народу Израиля".

"Это – три фактора, которые объединяют их всех. Я не знаю, какие у них разногласия, но традиционная и правая общественность способны устранить эти "пробелы". Они могут быть велики, но поскольку "Ха Ямин Ха Хадаш" также апеллируют к религиозному сионизму, я думаю, что связь между этими тремя лидерами является секретом успеха", – добавил раввин.


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