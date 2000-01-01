Раввин: Бенетт, Шакед и Смотрич должны объединиться
Раввин Залман Меламед призвал "Ха Ямин ха Хадаш" и "Ихуд Леуми" объединиться к мартовским выборам.
"Я думаю, что Нафтали Бенетт, Айелет Шакед и Бецалель Смотрич – лучший и правильный союз. Это – три человека, которые в последние несколько лет продемонстрировали свое истинное лидерство. Айелет Шакед не соблюдает заповеди, зато Нафтали Бенетт соблюдает, а Бецалель Смотрич является религиозным – вместе они смогут создать большое движение", – сказал он в интервью "Аруц Шева".
По его словам, религиозный сионизм должен быть объединен во всех его различных формах, поскольку "все они стремились к Торе Израиля, Земле Израиля и народу Израиля".
"Это – три фактора, которые объединяют их всех. Я не знаю, какие у них разногласия, но традиционная и правая общественность способны устранить эти "пробелы". Они могут быть велики, но поскольку "Ха Ямин Ха Хадаш" также апеллируют к религиозному сионизму, я думаю, что связь между этими тремя лидерами является секретом успеха", – добавил раввин.