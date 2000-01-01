22.10 09:24 MIGnews.com

Ганц пригласит Объединенный Список на переговоры

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Радио Решет Бет, со ссылкой на источники в окружении Бени Ганца сообщает о том, что тот намерен пригласить для участия в коалиционных переговорах представителей фракции Объединенный Арабский Список.Речь идет о первом подобном случае за последние двадцать лет. Последний раз представителей арабских фракций приглашали участвовать в коалиционных переговорах 20 лет назад.Также сообщается о том, что Кахоль Лаван отказывается брать на себя обязательство того, что представители Объединенного Списка могут стать членами правительства.Между тем, глава Объединенного Арабского Списка Айман Уда прокомментировал возвращение мандата на формирование правительства Биньямином Нетаниягу: “У фокусника закончились все его трюки. и он снова выкинул карту подстрекательства. Надеюсь, что это - последний раз, когда премьер-министр Нетаниягу подстрекает против арабских граждан Израиля”.