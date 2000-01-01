22.10 09:18 MIGnews.com

Правые отвергли Ганца

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Политический корреспондент газеты Исраэль Ха Йом Йехуда Шляйзенгер сообщил о реакции глав правых фракций на предложение Бени Ганца вступить в переговоры о формировании коалиционного правительства.Глава Ямина Аелет Шакед не стала бойкотировать встречу с Ганцем. она пришла и пояснила главе Кахоль Лаван, что ему следует вести переговоры со всем правым блоком - Ликудом, харедим и Ямина, и ему также стоит принять формулу , предложенную президентом Рувеном Ривлиным.Глава ШАС Арье Дери не намерен вступать в переговоры, но “подумает” о том, чтобы “нанести визит вежливости” Ганцу в ближайшие дни.Лидер Яадут А-Тора Яаков Лицман сообщил Ганцу, что коалиционные переговоры ведут депутаты Ликуда Левин и Элькин, и ему следует обратится к ним.