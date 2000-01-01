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Разворот на 180 градусов: Мерец готов к коалиции с харедим 22.10 13:14   MIGnews.com

Разворот на 180 градусов: Мерец готов к коалиции с харедим

Лидер леворадикальной фракции Мерец Ницан Горовиц дал интервью Арэлю Сегалю в эфире радио 103FM.

Горовиц, в полную противоположность слоганам собственной предвыборной кампании, запугивавшей избирателей “навязыванием религиозного образа жизни и государства Галахи” и требованиям призыва харедим на военную службу выразил готовность сидеть в одном правительстве с представителями ультра-ортодоксальных партий.

Горовиц сообщил: “Правительство с харедим, это, конечно не моя голубая мечта, но мы должны идти на компромиссы. Мы не исключаем возможности компромисса с ультраортодоксами. Правительство с ультраортодоксами может заняться социальными проблемами и мирным урегулированием”.

Горовиц также добавил, что “это, конечно не амбиция всей моей жизни, и это не будет просто. Я думаю, что можно найти и другие точки соприкосновения, и будут сделаны компромиссы, и мы будем сидеть с теми, с кем раньше не сидели”.


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