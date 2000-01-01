22.10 12:33 MIGnews.com

"Депутаты Ликуда - трусливые зайцы"

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Лидер фракции Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман, после того, как назвал Биньямина Нетаниягу “главным коллаборационистом” обрушился с критикой на партию Ликуд.По словам Либермана, его партия пригласила членов Ликуда на переговоры, но те “решили это предложение проигнорировать”.Либерман заявил: Это - наиболее классическая иллюстрация поговорки “На воре шапка горит. Речь идет о презрении и кичливости. Они ведут себя как стая трусливых зайцев. Существует большая разница между тем, что они говорят за закрытыми дверями в частных разговорах и тем, что они говорят в интервью”.