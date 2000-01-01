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Ривлин пообещал не допустить третьих выборов за год | Фото:22.09 09:18   MIGnews.com

Ривлин пообещал не допустить третьих выборов за год

Президент Израиля Рувен Ривлин в воскресенье, 22 сентября, начал консультации с фракциями Кнессета по поводу формирования нового правительства.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Отметим, ни "Ликуд" Биньямина Нетаниягу, ни "Кахоль Лаван" Бенни Ганца, получившие 31 и 33 мандата соответственно, не обладают достаточным перевесом, чтобы приступить к единоличному формированию коалиции большинства.

В свою очередь президент Израиля должен назначить премьер-министром одного из 120 новоизбранных депутатов, который и займется созданием коалиции, в которую должны войти большинство парламентариев.

По традиции, это право принадлежит Ганцу, чья партия получила наибольшее количество мест в парламенте, однако Нетаниягу, чья сила получила всего на два мандата меньше, также высказал свои претензии на пост главы правительства. Как только президент выберет кого-то претендентов, у него будет 28 дней, чтобы представить коалицию и получить вотум доверия. Глава государства также может продлить этот срок еще на 14 дней.

Действующий премьер в минувшую среду встретился с лидерами правых и ультраортодоксальных, получив поддержку 55 народных избранников, которые пообещали вести переговоры по коалиции в качестве единой фракции, чтобы склонить Ривлина к кандидатуре Нетаниягу, или хотя бы не дать Ганцу успешно сформировать коалицию.

Президент же пообещал сделать все, что в его силах, не допустив третьих выборов за год, прецедентов чему еще не бывало.

На самый крайний случай, если никто так и не получит 61 рекомендацию, Ривлин может своим решением создать правительство национального единства. В его компетенцию входит выдвижение кандидатам ультиматума: либо те согласятся на правительство национального единства, занимая пост премьера по очереди, либо увидят, как их соперник получит первый шанс на премьерство.


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