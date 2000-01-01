22.09 08:30 MIGnews.com

Арабский Список: мы не будем в коалиции, но решать будем мы

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Депутат Кнессета Аида Тума Сулейман выступила в эфире телевизионного шоу "Встреча с Прессой" и прокомментировала слухи о том, что ее фракция будет рекомендовать лидера Кахоль Лаван Бени Ганца на пост премьер-министра.Тума Сулейман заявила: "Мы не будем частью коалиции, но мы будем теми, кто решает. Не секрет что мы в Объединенном Арабском Списке очень много и тяжело работали на то, чтобы Биньямин Нетаниягу не стал премьер-министром. Но это не означает, что мы автоматически выберем Бени Ганца. Мы будем сидеть и мы будем серьезно говорить. Завтра все наши четыре фракции сядут и обсудят все очень серьезно”.Депутат добавила: “До сей поры мы не видели никаких знаков, которые подтолкнули бы нас к тому, чтобы дать рекомендацию. Мы, определенно не будем частью националистического правительства и частью коалиции. И время подстрекательства против арабских депутатов и арабского населения закончилось. Проблема не в том, что раньше мы не хотели давать рекомендацию. Мы не видели здесь никого, кого бы реально хотели рекомендовать, и мы не верили в то, что наша рекомендация может что-то изменить. Сегодня такая рекомендация может привести к изменениям. Она может изменить политическую карту”.