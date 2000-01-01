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Что требует Арабский Список от Ганца 22.09 07:28   MIGnews.com

Что требует Арабский Список от Ганца

В израильской прессе сообщается о требованиях, выдвинутых Объединенным Арабским Списком к главе Кахоль Лаван Бени Ганцу.

В обмен на рекомендацию кандидатуры Ганца в качестве премьер-министра Объединенный Арабский Список требует отменить “национальный закон”, закон о незаконном строительстве в арабском секторе и закон о предпочтении при приеме на работу для ветеранов армии полиции, начало дипломатического процесса по “признанию границ 1967 года”. Кроме того, Арабский Список требует посты глав двух ключевых комитетов Кнессета - по внутренним делам и финансового комитета.

В то же время, вопреки ранее распространенной информации, не весь Объединенный Арабский Список поддерживает Ганца. Председатель партии Балад Джамаль Захалка заявил: “Балад выступает против рекомендации Ганца, потому что он, во-первых, правый политик, во-вторых, стремится к правительству национального единства с Ликудом, в третьих, он не отменит национального закона”.

Одновременно, Кахоль Лаван заявил, что Объединенный Арабский Список “ничего не обещал”.


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