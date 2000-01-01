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Айман Уда-Ривлину: мы за Ганца, лишь бы не Нетаниягу | Фото:22.09 19:14   MIGnews.com

Айман Уда-Ривлину: мы за Ганца, лишь бы не Нетаниягу

Партия "Объединенный Арабский Список" 22 сентября порекомендовала президенту Реувену Ривлину в качестве кандидата для формирования следующего правительства Бенни Ганца.

"От имени "Объединенного списка" я рекомендую президенту Израиля выбрать в качестве следующего премьер-министра Бенни Ганца. Это будет самым важным шагом на пути к созданию большинства, необходимого для свержения Нетаниягу", – сказал лидер партии Айман Уда в своем заявлении.

Он пояснил, что это не является непосредственным одобрением самого Ганца или его политики. Партия выступает против Нетаниягу, который "заявил, что арабские палестинские граждане Израиля, составляющие пятую часть населения, должны быть гражданами второго сорта".

"Мы превратились в группу, которая не легитимна в израильской политике. Если нас вытеснят, мы займем свое законное место", – подчеркнул Уда.


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