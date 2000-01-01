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Беннет и Шакед встали на сторону Нетаниягу | Фото:22.09 17:25   MIGnews.com

Беннет и Шакед встали на сторону Нетаниягу

Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет и Аелет Шакед встретились 22 сентября с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Уточняется, что Беннет и Шакед согласились оказать полную поддержку правому блоку. В ходе переговоров они заявили, что стремятся к созданию коалиции во главе с Нетаниягу.

Отметим, что на консультациях с президентом Реувеном Ривлином на сторону Нетаниягу встали ШАС и Яадут А-Тора.


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