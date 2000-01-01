Консультации с Ривлином: первые подробности

В воскресенье, 22 сентября, стартовали консультации с президентом Реувеном Ривлином. Лидер партии ШАС Арье Дери порекомендовал Биньямина Нетаниягу в качестве кандидата для формирования следующего правительства.
В воскресенье он заявил, что никого больше не станет предлагать, кроме как лидера партии "Ликуд", передает The Jerusalem Post.
"После выборов я слышал, домыслы, мол, ШАС не станет проявлять приверженность Биньямину Нетаниягу, договорится с "Кахоль Лаван". Также от "Кахоль Лаван" приходилось слышать "комплименты" в мой адрес, мол, я умный парень и т. д. Слухи усилились после того, как я не присутствовал на встрече, по итогам которой была достигнута договоренность о создании правого блока, который будет участвовать в коалиционных переговорах. Но именно я инициировал создание такого блока", – подчеркнул он.
В конце своего выступления Дери принес извинения: "Извините, что разочаровал всех. ШАС останется на стороне Нетаниягу, точка".
Также стало известно, что лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет и Аелет Шакед стремятся к созданию коалиции во главе с премьер-министром.
Отметим, что консультации с Ривлином стартовали 22 сентября и будут длиться в течение двух дней. После собраний президент должен выбрать человека, который будет ответственным за формирование будущей коалиции.
Уже после консультаций Ривлин пригласит кандидатов на получение мандата для формирования правительства.