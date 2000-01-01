Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Консультации с Ривлином: в ШАС дали рекомендацию | Фото: AFP22.09 17:02   MIGnews.com

Консультации с Ривлином: первые подробности

В воскресенье, 22 сентября, стартовали консультации с президентом Реувеном Ривлином. Лидер партии ШАС Арье Дери порекомендовал Биньямина Нетаниягу в качестве кандидата для формирования следующего правительства.

В воскресенье он заявил, что никого больше не станет предлагать, кроме как лидера партии "Ликуд", передает The Jerusalem Post.

"После выборов я слышал, домыслы, мол, ШАС не станет проявлять приверженность Биньямину Нетаниягу, договорится с "Кахоль Лаван". Также от "Кахоль Лаван" приходилось слышать "комплименты" в мой адрес, мол, я умный парень и т. д. Слухи усилились после того, как я не присутствовал на встрече, по итогам которой была достигнута договоренность о создании правого блока, который будет участвовать в коалиционных переговорах. Но именно я инициировал создание такого блока", – подчеркнул он.

В конце своего выступления Дери принес извинения: "Извините, что разочаровал всех. ШАС останется на стороне Нетаниягу, точка".

Следом за ШАС на собрании в поддержку Нетаниягу выступила партия Яадут А-Тора.

Также стало известно, что лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет и Аелет Шакед стремятся к созданию коалиции во главе с премьер-министром.

Отметим, что консультации с Ривлином стартовали 22 сентября и будут длиться в течение двух дней. После собраний президент должен выбрать человека, который будет ответственным за формирование будущей коалиции.

Уже после консультаций Ривлин пригласит кандидатов на получение мандата для формирования правительства.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:41
Мощный ураган обрушился на Грузию: есть погибшие
17:25
Беннет и Шакед встали на сторону Нетаниягу
17:10
Яадут А-Тора обещает безоговорочную поддержку Нетаниягу
16:48
По шиитским боевикам в Ираке нанесли новый авиаудар
16:31
Стрельба в США: шестеро раненых
16:16
Землетрясение в Албании: число раненых перевалило за 100
15:59
Ривлин встретился с Гринблаттом: что известно
15:44
"Что бы вы делали, если бы призвали к смерти Бени Ганца?"
15:39
ПНА готовится к суду против Израиля
15:25
Аюб Кара: Рыцари демократии сбежали в монастырь молчания
15:19
WeWork задолжала израильским банкам баснословную сумму
15:02
Иранские активисты обещают противостоять Рухани
14:32
Тегеран стремится "разделить мир"
14:28
Шакед пожаловалась на оскорбления депутата Арабского списка
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus