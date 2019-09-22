Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Шакед пожаловалась на оскорбления депутата Арабского списка | Фото:22.09 14:28   MIGnews.com

Шакед пожаловалась на оскорбления депутата Арабского списка

Лидер партии Хадаш Офер Касиф якобы назвал председателя партии "Ямина" Аелет Шакед "неонацистской мразью".

Об этом сама Шакед сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.

По ее словам, Кассиф ведет себя в отношении собственного народа как "расист" и представляет собой "печальный пример авто-антисемитизма". Она также уточнила у лидера победившей на выборах партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца, действительно ли он хочет формировать свое правительство с Кассифом.



В свою очередь лидер Хадаш опроверг обвинения в том, что оскорблял Шакед. Он также заявил, что правительство Израиля якобы виновно в "преступлениях против человечности".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:32
Тегеран стремится "разделить мир"
14:08
Журналист Маарив призвал ввести смертную казнь для Нетаниягу
13:52
В Швейцарии прошли протесты против технологии 5G
13:40
Жители Дейр-эз-Зор взбунтовались против иранцев и Асада
13:11
США направляют дополнительные войска в Персидский залив
12:41
Либерман не будет рекомендовать кандидата в премьеры
12:12
Human Rights Watch требуют освобождения задержанных в Каире
11:56
Ганцу придется сидеть с Биби и ультраортодксами
11:22
В 11 мегаполисах зажгли сигнал Бэтмена
11:10
В Тель-Авиве загорелись три автобуса
11:04
Исламисты опять угрожают Израилю уничтожением
10:22
Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про тощего повара
10:19
Барак: Либерман сам хочет быть премьером
10:01
Подростка арестовали за групповое изнасилование школьницы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus