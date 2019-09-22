Шакед пожаловалась на оскорбления депутата Арабского списка
Лидер партии Хадаш Офер Касиф якобы назвал председателя партии "Ямина" Аелет Шакед "неонацистской мразью".
Об этом сама Шакед сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.
По ее словам, Кассиф ведет себя в отношении собственного народа как "расист" и представляет собой "печальный пример авто-антисемитизма". Она также уточнила у лидера победившей на выборах партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца, действительно ли он хочет формировать свое правительство с Кассифом.