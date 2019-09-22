22.09 14:28 MIGnews.com

Шакед пожаловалась на оскорбления депутата Арабского списка

אני מעולם לא התבטאתי בגזענות, בניגוד ל@ofercass שמתבטא בגזענות נגד העם שלו . @ofercass המודל העצוב לאוטואנטישמי. עליו גנץ רוצה לבסס את ממשלתו? https://t.co/mo9MT0SfjB — איילת שקד ayelet shaked (@Ayelet__Shaked) September 22, 2019

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Лидер партии Хадаш Офер Касиф якобы назвал председателя партии "Ямина" Аелет Шакед "неонацистской мразью".Об этом сама Шакед сообщила на своей странице в социальной сети Twitter.По ее словам, Кассиф ведет себя в отношении собственного народа как "расист" и представляет собой "печальный пример авто-антисемитизма". Она также уточнила у лидера победившей на выборах партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганца, действительно ли он хочет формировать свое правительство с Кассифом.В свою очередь лидер Хадаш опроверг обвинения в том, что оскорблял Шакед. Он также заявил, что правительство Израиля якобы виновно в "преступлениях против человечности".